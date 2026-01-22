വാഗ്ദാനം പാലിച്ച് ബിജെപി; വെള്ളിയാഴ്ച മോദി തിരുവനന്തപുരത്ത്

Kerala

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: ന​ഗ​രം ബി​ജെ​പി പി​ടി​ച്ചാ​ൽ 45 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം വ​രു​മെ​ന്നു വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത​തു പോ​ലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര​​ മോദി വെള്ളിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും. റോ​ഡ് ഷോ​യോ​ടെ എ​ത്തു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം രാവിലെ 10.45ന് പുത്തിരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെ ശിലാസ്ഥാപനം, ഉദ്ഘാടനം എന്നിവ നിർവഹിക്കും. 3 അമൃത് ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്, ഒ​രു പാ​സ​ഞ്ച​ർ ഉൾപ്പെടെ 4 പുതിയ ട്രെയ്‌ൻ സർവീസുക​ൾ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും.

നാഗർകോവിൽ-​​ മംഗളൂരു അമൃത് ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്, തിരുവനന്തപുരം-​​ ചെ​ന്നൈ താംബരം അമൃത് ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്, തിരുവനന്തപുരം-​​ ഹൈ​രാ​ബാ​ദ് ചാർലപള്ളി അമൃത് ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്, തൃശൂർ- ​​ഗുരുവായൂർ പാസഞ്ചർ എന്നിവയാണ് കേ​ര​ള​ത്തി​നു കി​ട്ടി​യ​ത്. പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതിക്കും തുടക്കം കുറിക്കും.

തോന്നയ്‌ക്കൽ ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്കിൽ നാഷണൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇന്നോവേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻ​ഡ് ഓൺട്രപ്രനേർഷിപ്പ് ഹബ്ബ്, ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അത്യാധുനിക റേഡിയോ സർജറി സെന്‍റർ എന്നിവയുടെ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിക്കും. പൂജപ്പുര ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫി​സും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

ഈ ​ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തു തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ പൊതുയോഗത്തി​ൽ പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കും. ഒരു മണിക്കൂർ നീളുന്ന പരിപാടിക്ക് ശേഷം 12.40ന് ​ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിക്കും.

