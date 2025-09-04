കുന്നംകുളത്തെ പൊലീസ് മർദനം: കുറ്റക്കാരായ പൊലീസുകാരെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ

കോട്ടയം: കുന്നംകുളത്തെ പൊലീസ് മർദന സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാരായ പൊലീസുകാരെ പിരിച്ചു വിടണമെന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എംഎൽഎ. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിനോട് ഇതാണ് അവസ്ഥ എങ്കിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളോട് എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥയെന്നും എംഎൽഎ ചോദിച്ചു.
യൂറോപ്യൻ രീതികളെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നവർ ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ രീതിയിൽ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പൊലീസുകാർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി വേണമെന്നും എംഎൽഎ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചകൾക്കായി ഒരു സംഘം വ്യാഴാഴ്ച യെമനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ഈ വിഷയത്തിൽ പോസിറ്റീവായ തീരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.