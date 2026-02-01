Kerala

ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കാമുകിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ട് തിരിച്ചെത്തി; പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

തിരുവനന്തപുരം എആർ ക്യാംപിലെ സിവിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു
police officer found dead in kovalam

ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കാമുകിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ട് തിരിച്ചെത്തി; പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: കാമുകി ജീവനൊടുക്കിയതിനു പിന്നാലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരിച്ച നിലയിൽ. കോവളം വെള്ളാർ ഒലിപ്പുവിള സ്വദേശി അഖിൽ (27) ആണ് മരിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം എആർ ക്യാംപിലെ സിവിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വയനാട് സ്വദേശിനിയെ വാടക വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതറിഞ്ഞ അഖിൽ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിൽ എത്തി കണ്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂറിൽ തിരിച്ചെത്തി. കാർ വാങ്ങിയതും പോസ്റ്റ് ഓഫിസിൽ ഉള്ള പണത്തിന്‍റെ കണക്കുകളും കാട്ടി രാത്രി രണ്ടേകാലോടെ സുഹൃത്തിന് വാട്സ്ആപ് സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്.

thiruvananthapuram
police
suicide

