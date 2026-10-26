കേരളത്തിൽ ദുരന്തനിവാരണ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ദുരന്തങ്ങളുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി ദുരന്തനിവാരണ പ്രതിരോധശേഷി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച നിയമസഭയിൽ ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ, മേഘവിസ്ഫോടനങ്ങൾ, അതിശക്തമായ മഴ, സുനാമി തുടങ്ങിയ തീവ്ര കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് കേരളം ഇരയാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകുന്ന പദ്ധതിയാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്തർസർക്കാർ പാനലിന്റെ (ഐപിസിസി) റിപ്പോർട്ട് പരാമർശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, കേരളം ദുരന്തസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നേരത്തേ കണ്ടിരുന്ന കാലാവസ്ഥാ ഭീഷണികൾ അറബിക്കടലിലും വർധിച്ചുവരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“അറബിക്കടൽ പൊതുവെ ശാന്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സുനാമിയോ ചുഴലിക്കാറ്റോ അതിശക്തമായ മഴയോ മേഘവിസ്ഫോടനമോ ഉണ്ടാകാം. കേരളത്തെ ദുരന്തസാധ്യതയുള്ള മേഖലയായി കണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം,”- മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനവും മുൻകൂർ മുന്നറിയിപ്പും മുതൽ ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കൽ, ദുരന്താഘാതം കുറയ്ക്കൽ, പുനരധിവാസം വരെയുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ വരും. ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐഎംഡി) നൽകുന്ന പ്രവചനങ്ങൾക്കൊപ്പം വിവിധ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ സമയബന്ധിതമായി നൽകാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തീരദേശ ഭീഷണികൾ, പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത, നദികളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം, അണക്കെട്ടുകളുടെ പരിപാലനം എന്നിവ പരിഗണിച്ച് ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ പ്രത്യേക ദുരന്തനിവാരണ സംവിധാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കും. ഐഐടി റൂർക്കി, ഐഐടി മദ്രാസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളെ പദ്ധതിയുടെ വിജ്ഞാന പങ്കാളികളാക്കാനും നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
സർക്കാരിന്റെ 100 ദിന കർമപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വയനാട് സൈറൺ ശൃംഖലയിൽ അഞ്ച് അധിക മുന്നറിയിപ്പ് സൈറണുകളും ഒരു ഫയർ അലാറവും സ്ഥാപിക്കാൻ നാല് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒൻപത് തീരദേശ പഞ്ചായത്തുകളെ യുനെസ്കോയുടെ സുനാമി റെഡി സർട്ടിഫിക്കേഷനായി ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി (കെഎസ്ഡിഎംഎ) 51 ഓട്ടോമാറ്റിക് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. യുവ ആപത് മിത്ര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 10,000 സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴയിൽ അഞ്ച് അധിക മുന്നറിയിപ്പ് സൈറണുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ 3.53 കോടി രൂപയും വയനാട്ടിലെ ദുരന്തമുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ 3.93 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐഎംഡിയുമായി സഹകരിച്ച് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ആധുനിക റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.