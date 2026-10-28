തിരുവനന്തപുരം: പിഎസ്സിയുടെ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നെന്ന ആരോപണത്തിൽ കേരള പിഎസ്സി മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി പി. സതീശനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ സതീശനെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
പ്ലാനിങ് ബോർഡിലെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിന്റെ ചുമതല സതീശനായിരുന്നു. പിഎസ്സി ചെയർമാൻ എം.ആർ. ബൈജുവിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം ചോദ്യം ചെയ്യാനിരിക്കെയാണ് സതീശന്റെ അറസ്റ്റ്. ബൈജു ബുധനാഴ്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്തെത്തി അന്വേഷണസംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരായി.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളുടെ ഭാഗമായി പിഎസ്സിയുടെ പരീക്ഷാ വിഭാഗം അഡിഷണൽ സെക്രട്ടറി ആർ. ഹരിയെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരത്തേ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. സതീശന്റെ വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
പിഎസ്സിയിലെ പരീക്ഷകൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ മൂല്യനിർണയം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് 188 പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ തിങ്കളാഴ്ച നിയമസഭയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ആരോപണങ്ങളിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ക്രമക്കേടുകളിൽ പിഎസ്സി ചെയർമാനോ അംഗങ്ങൾക്കോ പങ്കുണ്ടോയെന്നും പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിൽ വീഴ്ചകളുണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.