Kerala

മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ച വിജയം; എൽപിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു

37 ദിവസം നീണ്ട സമരമാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്
psc rank holders protest end

മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ച വിജയം; എൽപിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു

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തിരുവനന്തപുരം: എൽപിഎസ്ടി സമരസമിതി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീനുമായി നടത്തിയ ചർച്ച വിജയം. ഇതോടെ 37 ദിവസം സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് പടിക്കൽ നീണ്ട സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു. 13 ദിവസമായി നിരാഹാരം കിടന്ന സമര നേതാവ് വളർമതിക്ക് മന്ത്രി ഷംസുദ്ദീൻ വെള്ളം നൽകി.

2025 മേയ് 31-ന് റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ നിയമനം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പരാതി. പല ജില്ലകളിൽ ഇതുവരെ ഒന്നാം റാങ്കുകാർക്ക് പോലും നിയമനം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളതെന്നും ഉദ്യോഗാർഥികൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 6 തവണയും സർക്കാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയമായിരുന്നു.

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