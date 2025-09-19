Kerala
ആർ. ഗോപീകൃഷ്ണൻ മാധ്യമ പുരസ്കാരം: എൻട്രികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു
25,000 രൂപയും ശിൽപവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം.
കോട്ടയം: പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും മെട്രൊ വാർത്ത ചീഫ് എഡിറ്ററുമായിരുന്ന ആർ. ഗോപീകൃഷ്ണന്റെ സ്മരണാർഥം കോട്ടയം പ്രസ് ക്ലബും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും ചേർന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മാധ്യമ പുരസ്കാരത്തിന് എൻട്രികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 2024 ജനുവരി 1 മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെ മലയാളം ദിനപത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജനറൽ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അവർഡിനായി പരിഗണിക്കുന്നത്.
25,000 രൂപയും ശിൽപവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. റിപ്പോർട്ടിന്റെ മൂന്ന് പകർപ്പ് ന്യൂസ് എഡിറ്ററുടെ സാക്ഷ്യപത്രം സഹിതം സെക്രട്ടറി, കോട്ടയം പ്രസ് ക്ലബ്, കോട്ടയം - 686001 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കണം.
ഒരാളുടെ ഒരു എൻട്രിയിൽ കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കവറിന് പുറത്ത് ഗോപീകൃഷ്ണൻ മാധ്യമ പുരസ്കാര എൻട്രി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അവസാന തീയതി 10 -10 -2025. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9961105656.