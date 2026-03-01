തിരുവനന്തപുരം: വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കില്ലെന്ന തന്റെ മുൻ നിലപാട് മാറ്റി മുൻ ഡിജിപി ആർ. ശ്രീലേഖ. ബിജെപി നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം സജീവ രാഷ്ട്രിയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർഥിയാകുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
ഇനി കേരളം ബിജെപി ഭരിക്കണമെന്നും എങ്കിൽ മാത്രമെ ജനങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും ശ്രീലേഖ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം തനിക്കെതിരായ പോക്സോ കേസിനെതിരേ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും ശ്രീലേഖ വ്യക്തമാക്കി. തന്നെ മനപൂർവം വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള നീക്കമാണിതെന്നാണ് ശ്രീലേഖ പറയുന്നത്.