Kerala

രാഹുൽ ഈശ്വർ വീണ്ടും റിമാൻഡിൽ

കസ്റ്റഡി കാലവധി അവസാനിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് രാഹുൽ ഈശ്വർ വീണ്ടും റിമാൻഡിലായത്
Rahul Easwar remanded again in cyber abuse case

രാഹുൽ ഈശ്വർ

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരേ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ സമൂഹമാധ‍്യമങ്ങളിലൂടെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രാഹുൽ ഈശ്വർ വീണ്ടും റിമാൻഡിൽ. കസ്റ്റഡി കാലവധി അവസാനിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് രാഹുൽ ഈശ്വർ വീണ്ടും റിമാൻഡിലായത്.

നേരത്തെ രാഹുൽ ഈശ്വറിന്‍റെ ജാമ‍്യാപേക്ഷ രണ്ടു തവണ തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ‍്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് തള്ളിയിരുന്നു. ഡിസംബർ 15ന് ജാമ‍്യാപേക്ഷ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

രാഹുൽ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചെന്നു പറയുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പാസ് വേഡ് നൽകാത്തതു മൂലം ലാപ് ടോപ്പ് പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുമാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

remand
rahul easwar

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com