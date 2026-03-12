നേമത്ത് രാഹുൽ ഈശ്വർ സ്ഥാനാർഥി? ചർച്ച നടത്തി കോൺഗ്രസ്

നേമം: നേമത്ത് രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളുമായി കോൺഗ്രസ്. രാഹുലുമായി ഇത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നടന്നതായാണ് വിവരം. നേമത്തെ സ്ഥാനാർഥികളെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ചർച്ചയിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ പേരും ഉയർന്നതെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ രാഹുൽ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു നിലപാടും അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം.
ശബരിമല വിഷയം അടക്കം ചർച്ചയാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് രാഹുലിനെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നേമത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ നേമത്തെ നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥാനാർഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നേമത്ത് ശക്തനായ സ്ഥാനാർഥി വേണമെന്ന് സംസ്ഥാന തലത്തോട് രാഹുൽ ഗാന്ധി നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.