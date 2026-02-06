Kerala
കുടുംബം തകർത്തു, രാഹുലിനെതിരേ കേസെടുക്കണം; പരാതിയുമായ ആദ്യ കേസിലെ അതിജീവിതയുടെ ഭർത്താവ്
''മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡിജിപിക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ല''
പാലക്കാട്: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരേ പരാതിയുമായി ആദ്യ പരാതിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവ്. രാഹുൽ തന്റെ കുടുംബം നശിപ്പിച്ചെന്നും രാഹുലിനെതിരേ ബിഎൻഎസ് 84 പ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം. നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡിജിപിക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നും രാഹുൽ പരാതിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.
അതേസമയം, മൂന്നാം ബലാത്സംഗ കേസിൽ ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് രാഹുലിന് ജാമ്യം കിട്ടിയത്. അറസ്റ്റു ചെയ്ത് 18 നാളാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. മറ്റ് കേസുകളിൽ കോടതി അറസ്റ്റു തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.