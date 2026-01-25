സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴ; മുന്നറിയിപ്പുമായി കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബംഗാൾ ഉൾകടലിന് മുകളിൽ ഈർപ്പമുള്ള കിഴക്കൻ കാറ്റ് അനുകൂലമായതോടെയാണ് കേരളത്തിൽ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞത്
ഞായറാഴ്ച കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും കാസർഗോഡും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച 14 ജില്ലകളിലും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
അതേസമയം, അതിരാവിലെയുള്ള തണുപ്പ് ഇനിയുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങളിൽ കുറയുമെന്നും കലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്.