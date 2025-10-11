ചക്രവാതച്ചുഴി: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കും, 3 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ സ്വാധീനഫലമായി സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ശക്തമാവുന്നതായി മുന്നറിയിപ്പ്. ബുധനാഴ്ച വരെയാണ് കേരളത്തിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. ശനിയാഴ്ച ഇടുക്കി, കണ്ണീർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ കലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ശനിയാഴ്ച മുതൽ 5 ദിവസം വിവിധ ജില്ലകലിൽ യെലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശനിയാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് യെലോ അലർട്ട്. പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിൽ ഞായറാഴ്ചയും പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിൽ തിങ്കളാഴ്ചയും യെലോ അലർട്ടാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബുധനാഴ്ച എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും യെലോ അലർട്ടാണ്.

