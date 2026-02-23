Kerala

കേരളത്തിൽ 26 വരെ മഴ; വിവിധ ജില്ലകളിൽ മുന്നറിയിപ്പ്

ശക്തമായ ഇടി മിന്നലും കാറ്റും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു
rain warning updates in kerala

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ചയും മഴ മുന്നറിയിപ്പ്. അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിലെ കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ശക്തമായ ഇടി മിന്നലും കാറ്റും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഉൾകടലിൽ ശക്തമായ ന്യൂനമർദം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ലഭിക്കാൻ കാരണം.

കേരളത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 26 വരെ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

alert
rain
thunder alert

