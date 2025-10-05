ട്രെഡ്മില്ലില്‍ നിന്ന് വീണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് പരുക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: ട്രെഡ്മില്ലില് നിന്ന് വീണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് പരിക്കേറ്റു. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ട്രെഡ് മില് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടെ അലക്ഷ്യമായി ഫോണ് എടുക്കാന് ശ്രമിച്ചാല് വീഴാനും പരിക്കു പറ്റാനുമുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും തന്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ച് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് ഫെയ്സ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
തെല്ല് വേദനയോടെയാണെങ്കിലും വിലപ്പെട്ട ഒരു പാഠം പഠിക്കാന് കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.
ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂര്ണരൂപം:
""തെല്ല് വേദനയോടെയാണെങ്കിലും വിലപ്പെട്ട ഒരു പാഠം പഠിക്കാന് കഴിഞ്ഞു. ട്രെഡ് മില് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടയില് അലക്ഷ്യമായി ഫോണ് എടുക്കാന് ശ്രമിച്ചാല് വീഴാനും പരിക്ക് പറ്റാനുമുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നതാണ് ആ പാഠം. എനിക്ക് സംഭവിച്ചതും അതു തന്നെ. മുഖത്തെ പാടുകളും കഠിനമായ വേദനയുമാണ് ബാക്കിപത്രം.
ഗുണപാഠം: ട്രെഡ് മില് ചെയ്യുമ്പോള് മൊബൈല് ഫോണ് ജാഗ്രതയോടെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക''.