"അധികാരികളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സത്യത്തെ തിരുത്താനാവില്ല"; സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥ വിവാദത്തിൽ പെൻഗ്വിനെതിരേ ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥ 'ബിലോങ്ങിംഗ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' (Belonging: A Journey of Love) ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രമുഖ പ്രസാധകരായ പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസ് ഇന്ത്യ (PRHI) പിന്മാറിയതായതിൽ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഇത് ഒരുതരം ആശയപരമായ കീഴടങ്ങലുകളാണെന്ന് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. "തങ്ങളുടെ നിലപാടുകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസാധക സ്ഥാപനം ജനാധിപത്യത്തെ തന്നെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നു" എന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
ആശയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര്യമായി തുടരുകയും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ സമ്മർദത്തെ നേരിടാനുള്ള ധൈര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ചെന്നിത്തല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഭരിക്കുന്ന" ഒരു കേന്ദ്രസർക്കാർ, "അനൗപചാരിക സത്യത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു" എന്നതിന്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രതിഫലനമാണ് ഈ വിവാദമെന്ന് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ സത്യത്തെ തിരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും, ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹം വസ്തുതകളെയും അഭിപ്രായങ്ങളെയും അടിച്ചമർത്തുന്നതിനു പകരം തുറന്ന ചർച്ചയിലൂടെ നേരിടണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പുസ്തകത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ എഡിറ്റോറിയൽ മാറ്റങ്ങളും ഒഴിവാക്കലുകളും വരുത്തണമെന്ന പെൻഗ്വിന്റെ ആവശ്യം സോണിയ ഗാന്ധി നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ആത്മകഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം ശക്തമായത്.
ഈ മാസം ആദ്യം, പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസിന്റെ അമെരിക്കൻ പ്രസാധകനായ ആൽഫ്രഡ് എ നോഫ്, നവംബർ 10 ന് പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തുടർന്നാണ് സോണിയ എഡിറ്റോറിയൽ മാറ്റങ്ങളും ഒഴിവാക്കലുകളും വരുത്തണമെന്ന പെൻഗ്വിന്റെ ആവശ്യം തള്ളിയതോടെ ആത്മകഥ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് പെൻഗ്വിൻ പിന്മാറിയത്.