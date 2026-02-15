കൊച്ചി: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ആദ്യ ബലാത്സംഗക്കേസിലെ പരാതിക്കാരി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. രാഹുലിന് കേരള ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നൽകിയതിനെതിരേയാണ് പരാതിക്കാരി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്. അഭിഭാഷകരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷമായിരിക്കും പരാതിക്കാരി അപ്പീൽ ഹർജി നൽകുന്നത്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 12നായിരുന്നു രാഹുലിന് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഇതോടെ മൂന്നു കേസുകളിലും രാഹുലിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. സംസ്ഥാനം വിട്ട് പോകരുതെന്ന് അടക്കം കർശന ഉപാധികളോടെയായിരുന്നു ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി 16ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനു മുന്നിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.