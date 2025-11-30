Kerala

ആശ്വാസം!! കേരളമടക്കമുള്ള 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എസ്ഐആർ സമയപരിധി നീട്ടി

ഡിസംബർ 4 ന് എസ്‍ഐആർ നടപടികൾ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് നടപടി
തിരുവനന്തപുരം: കേരളമടക്കമുള്ള 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്ക്കരണത്തിനുള്ള സമയ പരിധി നീട്ടി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്ക്കരണം ഡിസംബർ 16 വരെയാണ് നീട്ടിയത്.

ഡിസംബർ 4 ന് എസ്‍ഐആർ നടപടികൾ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് നടപടി. ഫോമുകൾ തിരികെ നൽകാൻ ഡിസംബർ 11 വരെ സമയമുണ്ട്. കരട് വോട്ടർ പട്ടിക ഡിസംബർ 16 ന് പുറത്തിറക്കും. അന്തിമ പട്ടിക ഫെബ്രുവരി 14നായിരിക്കും പുറത്തിറക്കുക.

സമയപരിധി നീട്ടിയതോടെ ബിഎൽഒമാര്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി. ഫോം വിതരണത്തിനടക്കം ഒരാഴ്ച കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കും. ബിഎൽഒമാര്‍ക്കുപുറമേ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകുന്നതിലടക്കം വോട്ടര്‍മാര്‍ക്കും പുതിയ തീരുമാനം ആശ്വാസമാണ്.

