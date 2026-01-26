Kerala

സംസ്ഥാന റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം; സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ​ഗവർണർ പതാക ഉയർത്തി

വ്യോമസേനയിൽ നിന്നുള്ള വികാസ് വസിഷ്ഠിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരേഡുകൾ നടന്നത്
republic day celebrations in kerala governor hoists flag at central stadium

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് 77-ാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാ​ഗമായി തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ​ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ പതാക ഉയർത്തി. സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പരേഡ് ​ഗവർണർ പരിശോധിച്ചു. തുടർന്ന് ​പരേഡുകൾ ഗവർണർക്ക് അഭിവാദ്യമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

വ്യോമസേനയിൽ നിന്നുള്ള വികാസ് വസിഷ്ഠിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരേഡുകൾ നടന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മന്ത്രിമാരായ വി. ശിവൻകുട്ടി, ജി.ആർ. അനിൽ, എംഎൽഎമാർ എന്നിവർ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ജില്ലകളിൽ മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലും പതാക ഉയർത്തി.

thiruvananthapuram
Republic Day
governor rajendra vishwanath arlekar

