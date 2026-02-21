"കണ്ട അണ്ടനെയും അടകോടനെയുമെന്നും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല": എസ്. രാജേന്ദ്രനെ പാർട്ടിയിലെടുത്തതിൽ ഇടുക്കി ബിജെപിയിൽ കലഹം

ഇടുക്കി: എസ്. രാജേന്ദ്രനെ പാർട്ടിയിൽ എടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഇടുക്കി ബിജെപിയിൽ കലഹം. കണ്ട അണ്ടനെയും അടകോടനെയുമെന്നും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് പറയുന്ന ബിജെപി മറയൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിലിഡന്റ് ബാബു ജോർജിന്റെ ശബ്ദരേഖ പുറത്തു വന്നു.
എസ്. രാജേന്ദ്രനെ സ്വീകരിക്കാൻ പണം മുടക്കിയാണ് ആളെ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി.പി. സനുവിനെ മാറ്റിയത് ഏകാധിപത്യ പരമായിട്ടാണെന്നും ശബ്ദരേഖയിൽ പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, തനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആരും വരേണ്ടെന്നും തന്റെ പിന്നിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്നും ബാബു ജോർജ് പറയുന്നുണ്ട്.