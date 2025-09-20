Kerala

മാലിന്യം തള്ളൽ: വാട്ട്സാപ്പ് പരാതികൾ വഴി പിരിച്ചത് 60 ലക്ഷം രൂപയുടെ പിഴ

കേരളത്തിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നതിനെതിരെ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വഴി ലഭിച്ച പരാതികളിൽ 60 ലക്ഷം രൂപയിലധികം പിഴ ചുമത്തി.
പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നവരെക്കുറിച്ച് തെളിവ് സഹിതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ പിഴത്തുകയും നിശ്ചിത ശതമാനം സമ്മാനമായി കിട്ടും

കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ, കേരളത്തിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വഴി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 755 കേസുകളിലായി 61.47 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തി. ശരിയായ തെളിവുകൾ നൽകിയവർക്ക് 1.29 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലമായി നൽകി. തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളിയതിന് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വഴി ലഭിച്ച പരാതികളിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ 60 ലക്ഷം രൂപയിലധികം പിഴ ചുമത്തിയതായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് (LSGD) അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരംഭിച്ച പ്രത്യേക വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് നമ്പറിലൂടെ ശരിയായ തെളിവുകളോടെ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്ക് മൊത്തം 1,29,750 രൂപ പ്രതിഫലമായും നൽകി.

"ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ, പൊതുജനങ്ങൾ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വഴി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 755 കേസുകളിലായി ആകെ 61,47,550 രൂപ പിഴ ചുമത്തി," പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. 63 സംഭവങ്ങളിൽ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ മാലിന്യം തള്ളിയതിന് ചുമത്തിയ ആകെ പിഴ 11.01 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിൽ 5.58% വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ ലഭിച്ച പരാതികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

മാലിന്യം തള്ളുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് അഭിനന്ദിച്ചു. ഈ സംരംഭം മാലിന്യ നിർമാർജന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണവും ജാഗ്രതയും വർധിപ്പിച്ചു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സൂക്ഷ്മദർശിനി ആയിക്കോളൂ, കാശ് കിട്ടും... | Video

ഒറ്റ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ ലഭിച്ച ആകെ 12,265 പരാതികളിൽ, ശരിയായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയ 7,912 എണ്ണം സ്വീകരിക്കുകയും, അതിൽ 7,362 പരാതികളിൽ നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വഴി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് തിരുവനന്തപുരം (2,100), എറണാകുളം (2028) ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ്. ഏറ്റവും കുറവ് വയനാട് ജില്ലയിൽ (155) നിന്നാണ് എന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

