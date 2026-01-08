ശബരിമല തീർഥാടകർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറും വാനും കൂട്ടിയിടിച്ച് 2 മരണം; 6 പേർക്ക് പരുക്ക്

പത്തനംതിട്ട: റാന്നി മന്ദിരാംപടിയിൽ ശബരിമല തീർഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് മരണം. തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായ തീർഥാടകർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മിനിവാനും കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള തീർഥാടകർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. പുനലൂർ-മൂവാറ്റുപുഴ സംസ്ഥാനപാതയിൽ റാന്നിക്ക് സമീപം മന്ദിരാംപടിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം.
ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കർണാടക സ്വദേശികളാണ് കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. കാർ എതിർദിശയിലുള്ള ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തരുടെ വാനിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.
കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 2 പേരാണ് മരിച്ചത്. വാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 6 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇവരിൽ 2 പേരെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽകോളെജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവരെ റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകടകാരണം. അപകടത്തെ തുടർന്ന് പുനലൂർ-മൂവാറ്റുപുഴ ദേശീയപാതയിലുടെയുള്ള ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു.