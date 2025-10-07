സ്പോൺസർമാരുടെ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കും; പുതിയ നീക്കവുമായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്

പത്തനംതിട്ട: സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ നീക്കവുമായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്. ശബരിമലയിലെത്തുന്ന എല്ലാ സ്പോൺസർമാരുടെയും പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഇതിന് ശേഷമാവും ഇനി സ്പോൺസർഷിപ്പുകൾ നൽകുക.
ഈ അനുഭവം ഒരു പാഠമാണെന്നും സ്പോൺസർമാരില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പി.എസ്. പ്രശാന്ത് അറിയിച്ചു. ഒരോരുത്തരുടെ പശ്ചാത്തലം വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ പ്രശാന്ത് തിങ്കളാഴ്ച ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ട അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും പറഞ്ഞു.