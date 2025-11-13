പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രതികളുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി ഈമാസം 27 വരെ നീട്ടി. മുരാരി ബാബു, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി എന്നിവരുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധിയാണ് നീട്ടിയത്. പത്തനംതിട്ട റാന്നി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തത്.
അതേസമയം ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് സെക്രട്ടറി എസ്.ജയശ്രീയുടെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെഷന് കോടതി തള്ളി. ദ്വാരപാലകപ്പാളി കേസില് നാലാം പ്രതിയാണ് ജയശ്രീ. ബോര്ഡ് മുന് സെക്രട്ടറി ആയ ജയശ്രീ മിനുട്ട്സില് തിരുത്തല് വരുത്തിയെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തല്. ജയശ്രീയെ ഉടന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കും.