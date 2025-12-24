ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്; ഡി മണിയെ തേടി അന്വേഷണസംഘം ചെന്നൈയിൽ

ചെന്നൈ: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം വാങ്ങിയതായി ആരോപണം ഉയർന്ന ഡി.മണിയെ തേടി എസ്ഐടി സംഘം ചെന്നൈയിലെത്തി. രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ഡി.മണിയെ ചോദ്യം ചെയ്യും. 2019ലും 20ലുമായി 4 പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹങ്ങൾ ശബരിമലയിൽ നിന്ന് കടത്തിയെന്നായിരുന്നു ഡി. മണിയുടെ മൊഴി.
രമേശ് ചെന്നിത്തല നൽകിയ മൊഴിയെ തുടർന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം വ്യവസായിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വിഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങിയത് ഡി മണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ വ്യവസായിയെന്നും മൊഴിയിൽ പറയുന്നു.
വിഗ്രഹങ്ങൾ കടത്തിയതിന്റെ പണം കൈപ്പറ്റിയത് ശബരിമലയുമായി ബന്ധമുള്ള ഉന്നതനെന്നും വ്യവസായി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദുബായ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് മണിയുടെ ഇടപാടുകൾ. പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പണം നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹോട്ടലിൽവെച്ചാണ്. മണി വിമാനമാർഗം തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയായിരുന്നു ഇടപാടുകൾ. അതേസമയം കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി കെ.പി. ശങ്കർദാസും, എൻ. വിജയകുമാറും കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു