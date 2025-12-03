Kerala
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള; അന്വേഷണത്തിന് ഒരു മാസം കൂടി ഹൈക്കോടതി സമയം നീട്ടി നൽകി
കേസിലെ മൂന്നാം ഘട്ട അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോര്ട്ട് എസ്ഐടി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമര്പ്പിച്ചു
കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഒരു മാസം കൂടി സമയം നീട്ടി നൽകി ഹൈക്കോടതി. മുൻപ് കോടതി അനുവദിച്ച 6 ആഴ്ച സമയം ബുധനാഴ്ച അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് നടപടി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഉടൻ പുറത്തിറക്കും.
കേസിലെ മൂന്നാം ഘട്ട അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോര്ട്ട് എസ്ഐടി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമര്പ്പിച്ചു. അന്വേഷണം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്നും എസ്ഐടി ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന്റെ നടപടി.
സ്വര്ണകൊള്ള കേസിലെ എഫ്ഐആര്, അനുബന്ധ രേഖകള് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇഡിക്ക് പുതിയ അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കാമെന്നും ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു. സ്വര്ണകൊള്ളയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇഡി രേഖകള് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് അപേക്ഷ നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു.