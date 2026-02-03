തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഉടൻ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കും. കുറ്റപത്രത്തിന്റെ കരട് തയാറായതായാണ് വിവരം. ഈ മാസം ആദ്യം തന്നെ എസ്ഐടി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചേക്കും.
അതേസമയം, കേസിലെ മുഖ്യസാക്ഷികൾ കോടതിയിൽ രഹസ്യ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേസിലെ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ഫെബ്രുവരി 9ന് നൽകും. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ വൈകുന്നതിനെതിരേ നേരത്തെ കോടതി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
കേസിലെ പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായി 90 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ വൈകിയത് മൂലം പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ ഇടയാക്കിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കുറ്റപത്രം ഉടനെ സമർപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ എസ്ഐടി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്.