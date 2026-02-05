Kerala

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള; ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ജയിൽ മോചിതനായി

കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് പോറ്റിക്ക് ജാമ്യം നൽകിയത്
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ജയിൽ മോചിതനായി. അറസ്റ്റിലായി 90 -ാം ദിവസവും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതോടെ പോറ്റിക്ക് സ്വഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പോറ്റിയെ ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ സ്വീകരിച്ചു.

ശബരിമല ക്ഷേത്ര ശ്രീകോവിലിലെ കട്ടിളപ്പാളിയിൽനിന്ന് സ്വർണം കവർന്ന കേസിലാണ് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് വ്യാഴാഴ്ച ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് പോറ്റിക്ക് ജാമ്യം നൽകിയത്. ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ രണ്ടുദിവസം നീണ്ട വിശദമായ വാദം കേൾക്കലിന് ശേഷമാണ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. കർശന ഉപാധികളോടെയാണ് ജാമ്യം.

