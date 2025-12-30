തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ. പത്മകുറിനെതിരേ മൊഴി നൽകി മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം വിജയകുമാർ. പത്മകുമാറിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് താൻ ഒപ്പിട്ടതായാണ് വിജയകുമാർ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
സ്വർണപ്പാളി പുതുക്കുന്ന കാര്യം ബോർഡ് യോഗത്തിൽ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നതായും മറ്റൊന്നും വായിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിച്ച് താൻ ഒപ്പിട്ടെന്നും വിജയകുമാർ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ അറിയിച്ചു.
എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും പത്മകുമാറിന്റെതായിരുന്നുവെന്നും വിജയകുമാറിന്റെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ 12-ാം പ്രതിയും ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പ കേസിൽ 15-ാം പ്രതിയുമായ വിജയകുമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അറസ്റ്റിലായത്.