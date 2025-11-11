Kerala

എൻ. വാസു അറസ്റ്റിലായതോടെ സിപിഎം നേതൃത്വത്തിന്‍റെ പങ്ക് വ‍്യക്തമായെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ

മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രിയെയും നിലവിലെ ദേവസ്വം മന്ത്രിയെയും കേസിൽ പ്രതികളാക്കണമെന്നും സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു
sabarimala gold theft case v.d. satheesan n. vasu
വി.ഡി. സതീശൻ

file image

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്‍റ് എൻ. വാസു അറസ്റ്റിലായതോടെ സിപിഎം നേതൃത്വത്തിന്‍റെ പങ്ക് വ‍്യക്തമായെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ.

മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രിയെയും നിലവിലെ ദേവസ്വം മന്ത്രിയെയും കേസിൽ പ്രതികളാക്കണമെന്നു പറഞ്ഞ സതീശൻ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്കെതിരേയും കേസെടുക്കണമെന്നു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സിപിഎം നേതൃത്വവുമായും സർക്കാരിലെ ഉന്നതരുമായും ബന്ധമുള്ള ആളാണ് വാസുവെന്നും വാസു നടത്തിയ കൊള്ളയുടെ തുടർച്ചയാണ് വാസുവിനു ശേഷം വന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

sabarimala
CPM
vd satheesan
gold theft

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com