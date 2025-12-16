ശബരിമല തീർഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞ് അപകടം; 4 പേർക്ക് പരുക്ക്

പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ട വടശ്ശേരിക്കരയിൽ ശബരിമല തീർഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞ് അപകടം. ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. 49 തീർഥാടകർ ബസിലുണ്ടായിരുന്നു.
അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ നാല് തീര്ത്ഥാടകരെ റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ഇതിൽ ഒരാളുടെ കാല് അറ്റുപോയതായാണ് വിവരം. തിങ്കളാഴ്ച കൊല്ലം നിലമേലില് ശബരിമല തീര്ഥാടകര് സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തില്പ്പെട്ട് രണ്ട് പേർ മരിച്ചിരുന്നു. തീര്ഥാടകര് സഞ്ചരിച്ച കാറും കെഎസ്ആര്ടിസി ബസും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.