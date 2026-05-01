ശബരിമല നട അടച്ചതിനു ശേഷമുള്ള വിഡിയോ പകർത്തി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു, യൂട്യൂബർക്കെതിരേ കേസ്

ചെങ്ങറ സ്വദേശിയായ യൂട്യൂബർക്കെതിരേയാണ് പമ്പ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്
SABARIMALA VIDEO CASE AGAINST YOUTUBER

ശബരിമല നട അടച്ചതിനു ശേഷമുള്ള വിഡിയോ പകർത്തി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു, യൂട്യൂബർക്കെതിരേ കേസ്

പത്തനംതിട്ട∙ ശബരിമല നട അടച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തെ വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കെതിരേ കേസ്. ചെങ്ങറ സ്വദേശിയായ യൂട്യൂബർക്കെതിരേയാണ് പമ്പ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. ‘നട അടച്ചതിനുശേഷം ശബരിമലക്കാഴ്ച’ എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് 10 മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ആളൊഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടാംപടി, അതിന് മുകളിലെ കൊടിമരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങള്‍ എന്നിവ കാണിച്ചാണ് വിഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഏപ്രില്‍ 24നാണ് വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഏപ്രിൽ 19നാണ് വിഡിയോ പകർത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തി. കേസെടുത്തതിനു പിന്നാലെ വിഡിയോ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നീക്കി.

ശബരിമല നട അടച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അധികൃതർക്കു മാത്രമേ സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകാൻ അനുവാദമുള്ളു. അതീവസുരക്ഷാ മേഖലയായ ഇവിടേക്ക് യുവാവ് എങ്ങനെ കടന്നുവെന്നാണു പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

