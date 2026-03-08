'സ്ക്രീനിലെ സുന്ദര പുരുഷന് ഒരു നിമിഷം തോന്നിപ്പോയതാണ്'; മമ്മൂട്ടിക്കെതിരേ എഴുത്തുകാരി ശാരദക്കുട്ടി

വയനാട്: ചൂരൽമല- മുണ്ടകൈ ദുരന്തബാധിതർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർമിച്ച് നൽകിയ ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടെ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയോട് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച നടൻ മമ്മൂട്ടിക്കെതിരേ എഴുത്തുകാരി ശാരദക്കുട്ടി. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ. റഫീഖിന്റെ ചിത്രം അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ശാരദക്കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റ്.
ഭാസ്കരപ്പട്ടേലർക്കും വാര്യംകുന്നത്തഹമ്മദ് ഹാജിക്കും അപകർഷതയും ഭയവും തോന്നിക്കുന്ന പ്രകോപനമുണ്ടാക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് ഈ യുവ നേതാവിന്റെ ഉടുപ്പിലും നടപ്പിലും തലയെടുപ്പിലുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ശാരദക്കുട്ടി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചത്. സ്ക്രീനിലെ സുന്ദര പുരുഷന് ഒരു നിമിഷം തോന്നിപോയതാണെന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിറയൽ. അത്രയേയുള്ളൂ എന്നും അവർ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു.