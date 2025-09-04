അങ്കമാലി: എഎംജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. ശ്രീകാന്ത് ഭാസിയുടെ ഭാര്യാമാതാവും കാലടി മറ്റൂർ സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽപി സ്കൂളിനു സമീപം വാരനാട്ട് വീട്ടിൽ (സമർപ്പൺ 419/എ) പരമേശ്വരൻ നായരുടെ ഭാര്യയുമായ സരോജ പരമേശ്വരൻ (75) അന്തരിച്ചു.
മധ്യപ്രദേശ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ റിട്ട. ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്. പരേത ഇടപ്പള്ളി പള്ളിപ്പാട്ട് ബംഗ്ലാവിൽ കുടുംബാംഗമാണ്. സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 4ന് മറ്റൂരുള്ള വീട്ടുവളപ്പിൽ.
ഭർത്താവ്: വി. പരമേശ്വരൻ നായർ (റിട്ട. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, എൽ & ടി, ഭോപ്പാൽ). മക്കൾ: ലിമ സുനിൽ, പ്രേമ ശ്രീകാന്ത്. മരുമക്കൾ: പി.വി. സുനിൽ, ശ്രീകാന്ത് ഭാസി. പേരക്കുട്ടികൾ: ശ്രേയസ് സുനിൽ, വൈദേഹി സുനിൽ, നിത്യ ശ്രീകാന്ത്, മുക്ത ശ്രീകാന്ത്.