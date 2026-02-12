കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ തുടര് ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയത്തില് ഇനി പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് കവിയും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റുമായ സച്ചിദാനന്ദന്. ഇടതുപക്ഷത്തു നിന്നാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വീഴ്ചകളെ വിമര്ശിക്കുന്നതെന്നും കോണ്ഗ്രസ് ഉള്പ്പെടെ ഏതു പാര്ട്ടി ഭരിച്ചാലും സ്വയം വിമര്ശനം ഇല്ലെങ്കില് അപ്രമാദിത്വം തോന്നാമെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
അല്പ്പം സമയമേയുള്ളൂ, ജല്പ്പനങ്ങള്ക്ക് പ്രതികരിച്ച് അത് കളയാനുമില്ല. ഒരു പൊതുതത്വത്തെപ്പോലും ഇവിടത്തെ പാര്ട്ടിയുദ്ധങ്ങളിലേക്കു ചുരുക്കി ദുര്വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന അല്പ്പ ബുദ്ധികള് ഞാന് നിരന്തരം വലതുപക്ഷത്തെ വിമര്ശിച്ചു പോസ്റ്റുഇടുന്നത് കാണുന്നുപോലുമില്ല. ഏതായാലും കുറെ പേര്ക്ക് ഉപജീവനം ആകാന് കഴിഞ്ഞതില് സന്തോഷം' സച്ചിദാനന്ദന് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ...
ഇടതുപക്ഷത്തു നിന്നാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വീഴ്ചകളെ വിമര്ശിക്കുന്നതെന്നും കോണ്ഗ്രസ്സ് ഉള്പ്പെടെ ഏതു പാര്ട്ടി ഭരിച്ചാലും സ്വയം വിമര്ശനം ഇല്ലെങ്കില് അപ്രമാദിത്വം തോന്നാമെന്നും ഞാന് എത്രയോ കുറി പറഞ്ഞതിനെ എന്തെല്ലാ മായാണ് ഇവിടെയും പൊതുമാധ്യമങ്ങളിലും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എന്ന് തമാശയോടെ കാണുന്നു. പ്രതികരണങ്ങള് കാണുമ്പോള് ചില സുഹൃത്തുക്കള്ക്ക് വേദനിച്ചു എന്നുകണ്ട് പോസ്റ്റില് ഒരുവാക്കു തിരുത്തിയാല് പോലും വാര്ത്തയാണ്. ഇതിനെയും നമ്മുടെ സമൂഹം എഴുത്തുകാര്ക്ക് നല്കുന്ന പ്രാധാന്യമായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് അഭിമാനം കൊള്ളാം. ഒരു പൊതുതത്വത്തെപ്പോലും ഇവിടത്തെ പാര്ട്ടിയുദ്ധങ്ങളിലേക്കു ചുരുക്കി ദുര്വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന അല്പ്പ ബുദ്ധികള് ഞാന് നിരന്തരം വലതുപക്ഷത്തെ വിമര്ശിച്ചു പോസ്റ്റുഇടുന്നത് കാണുന്നുപോലുമില്ല. ഏതായാലും കുറെ പേര്ക്ക് ഉപജീവനം ആകാന് കഴിഞ്ഞതില് സന്തോഷം
ഇനി ഈ വിഷയത്തില് പ്രതികരണം ഇല്ല. ക്ഷമിക്കുക, അല്പ്പം സമയമേയുള്ളൂ. ജല്പ്പനങ്ങള്ക്ക് പ്രതികരിച്ച് അത് കളയാനുമില്ല. ഇതും ഉദ്ധരിക്കാം. നാളെയ്ക്കുള്ള വഴി ആയല്ലോ.