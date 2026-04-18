ഗതാഗത നിയമലംഘനത്തിന് ചുമത്തിയ പിഴയിൽ 50 % കുറവു നൽകുന്ന സ്കീം ഏപ്രിൽ 30 വരെ

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില് ഗതാഗത നിയമലംഘനത്തിന് ചുമത്തിയ ചെല്ലാനുകളുടെ ഫൈന് 50 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുന്ന ആംനസ്റ്റി സ്കീമിന്റെ സമയ പരിധി ഏപ്രില് 30 ന് അവസാനിക്കും. https:// services.mvd.kerala.gov.in വഴി അപേക്ഷ നല്കി വാഹന ഉടമകള്ക്ക് ഫൈന് അടയ്ക്കാം.
ഇ- ചെല്ലാന് കേസുകള് വര്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കോടതികളില് കെട്ടികിടക്കുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണവും ഗണ്യമായി വര്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാല് തീര്പ്പുകല്പ്പിക്കാനുള്ള ഇ- ചെല്ലാനുകള്ക്ക് പിഴ തുകയുടെ 50 ശതമാനം ഇളവ് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഗതാഗത കമ്മീഷണറുടെ ശുപാര്ശ അനുസരിച്ചായിരുന്നു സർക്കാർ നടപടി.
ഒരേ വാഹനങ്ങള്ക്ക് നിരവധി ഇ-ചെല്ലാന് പെന്ഡിംഗ് ഉള്ളതും ചില നിയമലംഘനങ്ങള്ക്ക് ഉയര്ന്ന പിഴ അടക്കേണ്ടിവരുന്നതുമാണ് ഇ- ചെല്ലാന് തീര്പ്പുകല്പ്പിക്കുന്നതില് നിന്നും വാഹന ഉടമകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.