തിരുവനന്തപുരം: പാകചവാതക ക്ഷാമത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതോടെ സ്കൂളുകളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള പാചകവും വിറകടുപ്പിലേക്ക് മാറുന്നു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇതിനുള്ള അനുമതി നല്കി.
സ്കൂളുകളിലെ അധ്യായന വര്ഷം അവസാനിക്കാന് ദിവസങ്ങള് മാത്രം ശേഷിക്കെ പാചകവാതക ക്ഷാമം സ്കൂളുകളിലും രൂക്ഷമാണ്. ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണം തടസപ്പെടാതിരിക്കാന് ബദല് സംവിധാനം എന്ന നിലയിലാണ് പാചകത്തിന് വിറകടുപ്പുകള് ഉപയോഗിക്കാന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അനുമതി നല്കിയത്.
സ്കൂളുകളില് വിറകടുപ്പുകള് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് നേരത്തെ കര്ശന നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഗ്യാസ് ദൗര്ലഭ്യം ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനാണിപ്പോൾ ഇളവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.