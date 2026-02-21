Kerala

ഉഷയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് കത്രിക പുറത്തെടുത്തു; അമ്പലപ്പുഴ പൊലീസിന് കൈമാറി

2 സർക്കാർ ഡോക്‌റ്റർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്
Scissors were taken out of Usha's stomach

ഉഷയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് കത്രിക പുറത്തെടുത്തു

കൊച്ചി: വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ ഉഷ ജോസഫുകുട്ടിയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയായി. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കി വയറ്റിൽ നിന്ന് കത്രിക പുറത്തെടുത്തത്. ഈ കത്രിക ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ അമ്പലപ്പുഴ ഡിവൈഎസ്പിക്ക് കൈമാറി.

വയറ്റിൽ കുടുങ്ങിയ കത്രിക പുത്തെടുക്കാനായി കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് ഉഷ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയാക്കിയത്.

സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തതിനാൽ 2 സർക്കാർ ഡോക്‌റ്റർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളെജിലെ രണ്ട് ഡോക്റ്റർമാരാണ് ശസ്ത്രക്രിയ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത കത്രിക നിലവിൽ തൊണ്ടിമുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉടൻ അമ്പലപ്പുഴ ഡിവൈഎസ്പിക്ക് കൈമാറിയത്.

