ദീർഘദൂര കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്; സാധ്യത പഠിക്കാൻ സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം: ദീർഘദൂര കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ സാധ്യത പരിശോധിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ. ബസുകൾ ഉയർന്ന വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇടേണ്ടിവന്നാൽ പുഷ്ബാക്ക് സീറ്റുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് മുന്നിലെ സീറ്റിലിടിച്ച് പരുക്കേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് നടപടി.
നിയമസഭയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ കോൺഗ്രസ് അംഗം അബിൻ വർക്കിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകവേ ഗതാഗതമന്ത്രി സി.പി. ജോണാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ദീർഘദൂര ബസുകളിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രായോഗികത പരിശോധിക്കാൻ വിശദമായ പഠനം നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോകളുടെ പരിപാലനത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ പങ്കാളികളാക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഡിപ്പോകളുടെ പരിപാലനം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് സർക്കാർ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, വരുമാനം മികച്ച നിലയിലുള്ള കോർപറേഷനുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും സ്വമേധയാ മുന്നോട്ടുവന്നാൽ അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തില്ല. കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോകളിലെ ശുചിമുറികളുടെ പരിപാലനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിനകം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഒരു സാധാരണ കെഎസ്ആർടിസി ബസും സിറ്റി ഫാസ്റ്റ് സർവീസാക്കി മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പകരം, പ്രിയദർശിനി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സർവീസ് നടത്തുന്നതിനായി ചില സിറ്റി ഫാസ്റ്റ് ബസുകളെ സാധാരണ സർവീസുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ പദ്ധതിയെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പദ്ധതിക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്ല. ഇതിനായി ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കെഎസ്ആർടിസിക്ക് സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ഇതിനകം 200 കോടിയിലധികം രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു.