Kerala

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാം ബലാത്സംഗകേസ്; അതിജീവിതയുടെ രഹസ്യമൊഴിയെടുത്തു

നെടുമങ്ങാട് കോടതിയിൽ എത്തിയാണ് രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
Second rape case against Mangkootatil; Survivor's confidential statement taken

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

file image

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരായ രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗക്കേസിൽ അതിജീവിത രഹസ്യമൊഴി നൽകി. നെടുമങ്ങാട് കോടതിയിൽ എത്തിയാണ് രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ഒന്നിലേറെ തവണ രാഹുൽ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് അതിജീവിത വ്യക്തമാക്കി. നാട്ടിലേക്ക് വന്ന യുവതിയെ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹോംസ്റ്റേയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് പീഡിപ്പിച്ചത്. അതിജീവിതയുടെ വൈദ്യപരിശോധനയും നടത്തി.

കേസിൽ രാഹുലിന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ഒന്നാം ബലാത്സംഗക്കേസിൽ രാഹുലിനെ പ്രത്യേക അന്വേഷണം സംഘം ചൊവ്വാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്തു. യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫ്ളാറ്റിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയേക്കും.

rape case
court
rahul mamkootathil

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com