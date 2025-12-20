സെർവർ തകരാർ; സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവിതരണം തടസപ്പെട്ടു

തിരുവനന്തപുരം: സെർവർ തകരാറ് മൂലം സംസ്ഥആനത്ത് പലയിടങ്ങളിലും മദ്യ വിതരണം തടസപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. ബെവ്റിജസ്, ബാർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വിദേശ മദ്യഗോഡൗണുകളിൽ നിന്നുള്ള വിതരണം ആണ് തടസപ്പെട്ടത്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ സെർവർ തകരാർ തുടർന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 50 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായാണ് വിലയിരുത്തൽ.
സെർവർ തകരാർ മൂലം ബില്ലടിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണം.
കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഗോഡൗണിൽ നിന്നാണ് 8 ബെവ്റിജസ് കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്കും ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലേക്കും നൂറോളം ബാറുകളിലേക്കും മദ്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.