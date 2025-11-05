Kerala

ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ അംഗം എൻ. വിജയകുമാറിനെ എസ്ഐടി ചോദ‍്യം ചെയ്തു

ഉദ‍്യോഗസ്ഥർ നിർദേശിച്ചതു പ്രകാരമാണ് കാര‍്യങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് വിജയകുമാർ മൊഴി നൽകി
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പത്തിന്‍റെ സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ അംഗം എൻ. വിജയകുമാറിനെ പ്രത‍്യേക അന്വേഷണ സംഘം ചോദ‍്യം ചെയ്തു. ഉദ‍്യോഗസ്ഥർ നിർദേശിച്ചതു പ്രകാരമാണ് കാര‍്യങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് വിജയകുമാർ മൊഴി നൽകി.

വിജയകുമാറിനെ കൂടാതെ നിലവിൽ സസ്പെൻഷനിലുള്ള അസിസ്റ്റന്‍റ് എൻജിനീയർ സുനിൽ‌ കുമാറിനെയും എസ്ഐടി ചോദ‍്യം ചെയ്തു. കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘം ബുധനാഴ്ച കോടതിയിൽ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. ബുധനാഴ്ച തന്നെയാണ് സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നത്.

