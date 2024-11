I appreciate it, keep it up! ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാകുമ്പോ അതൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ രസം! ഒരാൾ ജയിക്കണം, മറ്റുള്ളവർ തോൽക്കണം! അതാണല്ലോ അതിന്‍റെ ഒരിത്! ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുന്നവർ വിജയിക്കട്ടെ... ജയിക്കുന്നതാരായാലും അവർക്കുള്ള അഭിനന്ദനങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു.

പക്ഷെ എന്നേ കരയിപ്പിച്ചങ്ങു ഇല്ലാതാക്കും എന്ന കോൺഫിഡൻസ്!അതാണ് എനിക്കങ്ങു ബോധിച്ചത് ! അതൊരു വല്ലാത്ത കോൺഫിഡൻസ് ആയിപോയി.... കുറച്ചെങ്കിലും ആളും തരവും ഒക്കെ നോക്കണ്ടേ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ്!‌ Grow up guys! ഭർത്താവ് എംഎൽഎയോ മന്ത്രിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനും ഒന്ന് ചിരിക്കാനുമൊക്കെ എന്ന്‌ കരുതി കാത്തിരിക്കുന്നവരോട് പോരെ ഈ വീരവാദമൊക്കെ! പിന്നേ എന്‍റെ ഈ ചിരി! എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ ഇതൊന്നുമല്ലാതെ തന്നെ നൂറു കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിന് എന്‍റെ ഭർത്താവ് എന്തെങ്കിലും പദവികളിൽ എത്തണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും എനിക്കില്ല.