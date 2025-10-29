Kerala

എസ്എസ്എൽസി, ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷാ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

രാവിലെ 9.30 മുതലാവും പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുക
sslc and plus two exam date announced

എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

file image
Updated on

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. 2026 മാർച്ച് 5 മുതൽ 30 വരെയാവും എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ. രാവിലെ 9.30 മുതലാവും പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുക. മോഡൽ പരീക്ഷ ജനുവരി 15 മുതൽ ആരംഭിക്കും.മേയ് 8 ന് ഫലപ്രഖ്യാപനം നടക്കും.

മാർച്ച് 5 മുതൽ 27 വരെ ഹയർ സെക്കണ്ടറി ഒന്നാം വർഷ പരീക്ഷയും മാർച്ച് 6 - 28 വരെ രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷയും നടക്കും. ഒന്നാംവർഷ പരീക്ഷ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30നും രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷ രാവിലെ 9.30 നും ആരംഭിക്കും. മേയ് 26 ഓടെ പ്ലസ്ടു പരീക്ഷ ഫല പ്രഖ്യാപനം.

SSLC
exam
plus two

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com