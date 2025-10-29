എസ്എസ്എൽസി, ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷാ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. 2026 മാർച്ച് 5 മുതൽ 30 വരെയാവും എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ. രാവിലെ 9.30 മുതലാവും പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുക. മോഡൽ പരീക്ഷ ജനുവരി 15 മുതൽ ആരംഭിക്കും.മേയ് 8 ന് ഫലപ്രഖ്യാപനം നടക്കും.
മാർച്ച് 5 മുതൽ 27 വരെ ഹയർ സെക്കണ്ടറി ഒന്നാം വർഷ പരീക്ഷയും മാർച്ച് 6 - 28 വരെ രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷയും നടക്കും. ഒന്നാംവർഷ പരീക്ഷ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30നും രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷ രാവിലെ 9.30 നും ആരംഭിക്കും. മേയ് 26 ഓടെ പ്ലസ്ടു പരീക്ഷ ഫല പ്രഖ്യാപനം.