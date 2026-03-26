വേനലവധി വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടില്ല, വ്യാജ പ്രചരണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം: വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വേനലവധി വെട്ടിക്കുറച്ചു എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വ്യാജമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. വേനലവധി ഒരു മാസമായി വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടില്ലെന്നും മുന് നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തന്നെയാണ് അവധിയെന്നും വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കെ.വാസുകി അറിയിച്ചു.
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വേനലവധി ഒരു മാസമായി വെട്ടിക്കുറച്ച് ഉത്തരവിറങ്ങിയെന്ന തരത്തിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ പേരില് വ്യാജരേഖ ചമച്ച് തെറ്റായ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ച് വിദ്യാര്ഥികള്, രക്ഷിതാക്കള്, അധ്യാപകര് എന്നിവര്ക്കിടയില് ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്ന് സെക്രട്ടറി പഞ്ഞു. കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്താന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്കു പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കെ. വാസുകി വ്യക്തമാക്കി.