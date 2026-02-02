നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി.വി. അൻവർ ബേപ്പൂരിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കും; സ്ഥിരീകരിച്ച് സണ്ണി ജോസഫ്

കോഴിക്കോട്: വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബേപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും പി.വി. അൻവർ മത്സരിക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ്. അൻവർ ബേപ്പൂരിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് വിജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ സണ്ണി ജോസഫ് ഘടകകക്ഷികളുമായി ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരേ ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവയ്ക്കാനാണ് യുഡിഎഫ് ഒരുങ്ങുന്നത്. മുസ്ലിം നേതാവ് എം.സി. മായിൻ ഹാജി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരെ നേരിട്ട് കണ്ട് അൻവർ പിന്തുണ നേടിയിരുന്നു.
മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് 28,747 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബേപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും വിജയിച്ചത്. അൻവർ എത്തുന്നതോടെ മത്സരം ശക്തമാകും.