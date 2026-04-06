കേരളത്തിലേത് മികച്ച സംവിധാനം, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും കേരള മോഡൽ പിന്തുടരണം; സുപ്രീം കോടതി

പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ സിസിടിവിയിലായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതിയുടെ അഭിനന്ദനം
supreme court appreciates kerala on cctv in police station

ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിലേത് മികച്ച സംവിധാനമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ സിസിടിവിയിലായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതിയുടെ അഭിനന്ദനം.

സിസിടിവിയിലൂടെ ലൈവായി നിരീക്ഷണം നടത്താനാകുമെന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ മാതൃകയാക്കാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിനൊപ്പം മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കോടതി പ്രശംസിച്ചു.

പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളില്‍ സിസിടിവി സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയോട് നേരിട്ട് ഹാജരാക്കാൻ കോടതി നിർദേശം നല്‍കി. ജാർഖണ്ഡ് അടക്കം സംസ്ഥാനങ്ങൾ സിസിടിവികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ പിന്നോട്ടാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഡൽഹിയിലും ചില കേന്ദ്ര ഏജൻസികളിലും പോരായ്മകളുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

