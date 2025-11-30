"ഞോണ്ടാൻ വരണ്ട, മാന്തി പൊളിക്കും'': സിപിഎം നേതാവിനെ 'മാക്രി' എന്ന് വിളിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി

തൃശൂർ: സിപിഎം നേതാവ് പി.കെ. ദിവാകരനെതിരേ കേന്ദ്ര മന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. ദിവാകരനെ മാക്രി എന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പരാമർശം. നാടിനായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന ദിവാകരന്റെ പ്രസ്താവയ്ക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"വടകരയിലെ ഉരളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി, അത് ആരുടെയെന്ന് അറിയാമല്ലോ... അവരാണ് യോഗ്യമായ ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നത്. ഞാൻ കൂടി അംഗീകരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നച്യ 96.34 കോടിയുടെ പദ്ധതിയായിരുന്നു അത്. ആ മാക്രിയുടെ മൂക്കിന് കീഴിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ അയാൾക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത്. തൃശൂർ എംപിയെ ഞോണ്ടാൻ വരരുത്, ഞാൻ മാന്തി പൊളിക്കും.
തൃശൂറിനായി ഫോറൻസിക് ലാബും റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ട്രെയിനിങ് കോളെജും അനുവദിച്ചു. കൊല്ലത്ത് അഷ്ടമുടിയിലെ പദ്ധതിക്ക് 59.73 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. അത്രേയുള്ളൂ.''- സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.