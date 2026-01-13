സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവവേദി സന്ദർശിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി; ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി

തൃശൂര്: സംസ്ഥാന സ്കൂള് കലോത്സവത്തിന്റെ മുഖ്യവേദി സന്ദര്ശിച്ച് കേന്ദ്ര മന്ത്രി സുരേഷ്ഗോപി. ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്ച്ചെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്തെ മുഖ്യവേദിയിലെത്തി കലോത്സവത്തിന്റെ ഒരുക്കം വിലയിരുത്തിയത്. മുഖ്യവേദി സന്ദര്ശിച്ചശേഷം ഊട്ടുപുരയും സുരേഷ് ഗോപി സന്ദര്ശിച്ചു. 2026ലെ തൃശൂര് പൂരത്തിന്റെ കര്ട്ടൻ റെയ്സറായിരിക്കും കലോത്സവമെന്നും പൂരം കാണുന്നപോലെ ലോകം മുഴുവൻ കലോത്സവവും ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും വേദി സന്ദര്ശിച്ചശേഷം സുരേഷ്ഗോപി പ്രതികരിച്ചു.
ക്ലാസിക് കലകളും മിമിക്രിയുമടക്കം കാണാനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.
കലോത്സ വേദികളുടെ പേരുകളിൽ നിന്ന് താമര ഒഴിവാക്കിയ സംഭവം ശരിയായില്ലെന്ന് സുരേഷ്ഗോപി പ്രതികരിച്ചു. എല്ലാത്തിലും രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നതാണ് പ്രശ്നമെന്നും രാഷ്ട്രം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതിയെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. താമരയോട് എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയം കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പൂജാ പുഷ്മാണ് താമര. ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തോട് സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ 'എന്ന മറുപടി സുരേഷ് ഗോപി ആവര്ത്തിച്ചു.