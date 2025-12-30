Kerala

സുവര്‍ണ കേരളം ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വിവാദത്തിൽ

ചിത്രം ഹിന്ദു മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും വിശ്വാസികളെ അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നുമാണ് ആരോപണം
Updated on

കൊച്ചി: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സുവര്‍ണ കേരളം ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വിവാദത്തിൽ. ലോട്ടറി ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്‍റ് ഇറക്കിയ എസ്‌കെ 34 സീരീസില്‍ ജനുവരി രണ്ടിന് നറുക്കെടുക്കാനിരിക്കുന്ന ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളാണ് വിവാദത്തിലായത്.

ചിത്രം ഹിന്ദു മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും വിശ്വാസികളെ അധിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുമാണ് ആരോപണം ഉയർത്തി ഹിന്ദുഐക്യവേദിയും ബിജെപിയുമാണ് രംഗത്തെത്തി.

ശിവലിംഗത്തിലേയ്ക്ക് ആര്‍ത്തവ രക്തം ഒഴുകുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിത്രമാണ് ലോട്ടറിയിലുള്ളതെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. എസ്. സുരേഷ് ആരോപിച്ചു. ഇത്തരത്തിലൊരു ചിത്രം വന്നതിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ തീരുമാനമെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

